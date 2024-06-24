En fazla vize reddi bize

Avrupa Birliği’nin resmi verilerine göre, 2023 yılında 200 bin Türkiye vatandaşının vize başvurusu reddedildi. 2024’te bu oranın daha da artması bekleniyor. AB, Türk vatandaşlarına uyguladığı vize prosedürlerini giderek sertleştirirken, İran’dan sonra en yüksek vize ret oranına sahip ülke Türkiye oldu.

2023’te yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusundan yaklaşık yüzde 16’sı reddedildi. Bu durum, Türkiye’nin AB ile olan Ortaklık Anlaşmaları’na rağmen vize konusunda zorluklar yaşadığını gösteriyor. Karar’da yer alan habere göre Almanya gibi bazı AB ülkelerinde vize randevuları 7 aya kadar uzayabiliyor. Randevu sonrası işlemler de birkaç ay sürebildiğinden, vize başvurularının sonuçlanması bir yılı bulabiliyor. Bu durum, özellikle aile birleşimi ve iş dünyası ziyaretleri gibi durumlarda büyük mağduriyetlere yol açıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.