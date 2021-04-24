Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’ndan 128 değil 165 milyar dolar çıktığını kabul ettiğini belirtti.

Akyol, “En önemli sistem sorunu bağımsız Merkez Bankası’nın rezerv yönetme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığına devretmesidir… Halbuki 2001 tarihli Merkez Bankası kanununa göre, “Merkez Bankası, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur.” (madde 4) Döviz satma yetkisini protokolle Bakanlığa devretmesi kesinlikle kanuna aykırıdır. Fakat Merkez Bankası, “lâf dinler” duruma getirildiği için, bu yetki devri yapıldı! İktidar oylarını sürdürmek Merkez Bankası’nın rezervlerini kullanarak yapay bir ucuz döviz ve ucuz faiz ortamı oluşturdu. Berat Albayrak’ın deyimiyle “dolar düştü beş liraya” süreci... Devlet parasını yurt dışına çıkaranlara, tasarruflarını TL’den dolara çevirenlere Merkez Bankası kaynaklarını eriterek ucuz dolar vermiş oldu!” diye yazdı.

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