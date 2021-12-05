Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin’i örnek vermesiyle ilgili, “En tehlikelisi ‘Çin modeli’dir” dedi.

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin’in ekonomi politikasına yönelik açıklamalarını eleştirdi. Akyol, dünkü yazısında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözünü biliyorsunuz. Mahalli seçimlerde büyük belediyeler muhalefete geçtiğinde, onların ekonomide bir şey yapamayacağını belirterek söylemişti bu sözü: “Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var.” (28 Mart 2019) Çok doğru. CB hükümet sisteminde hiçbir bağımsız kurum kalmadığı için bütün kararlar Cumhurbaşkanı tarafından veya ona sorarak alınıyor. Bir denetimden de geçmiyor. 1946’dan bugüne hiçbir lider bu kadar devlet yetkisini elinde toplayamamıştı. Ne bakanlar ve parlamento, ne Merkez Bankası ve diplomasi, hatta ne da piyasa… Tek belirleyen, Cumhurbaşkanıdır” dedi.

Kâğıt üzerinde kaldı

“İktidarın resmî Orta Vadeli Programları bile kâğıt üzerinde kaldı” diyen Akyol, “2021 yılının son ayında keşfedilen “Çin böyle kalkındı” modeli Orta Vadeli Programlardan hiçbirinde yoktur. İlk on yılda AB yönelişli ve rasyonel politikalarla kişi başına gelirimizi 3 bin dolardan 12 bin dolara yükselten iktidar, son 6-7 yılda yönü değişmiş ve istikrarsız ekonomi politikaları Türkiye’yi daralmaya, krize sürükledi. Ekonomi politikalarıyla, hatta Türkiye’nin dünyadaki yeriyle ilgili olarak yapılan çeşitli önermeler oldu: a- “Şanghay Beşlisi” (11 Kasım 2016) b- “İslâm iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır.” (14.6.2020) c- “Geleceğimizi Avrupa’da görüyoruz.” (21.11.2020) d- “Yeni yol haritası: Çin de böyle büyüdü.” (3.12.2021) Bu şıklarda doğru olan c’dir, yani AB standartları… Fakat demokrasi, hukuk, temel halk ve hürriyetler, konularında Batı’nın eleştirileri karşısında, bu değerleri önemsemeyen yerlere savruluşlar Türkiye’yi dış politikada yalnızlığa, ekonomide 8 bin dolara düşürdü. En tehlikelisi “Çin modeli”dir. Umudum bundan da birkaç sonra vazgeçilmesidir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi