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6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Enflasyon ve işsizlik iktidarın umurunda değil

06 Temmuz 2022, Çarşamba
İşten çıkarmalar artınca işsizlik maaşı başvuruları patlama yaptı. enflasyon tırmanışını sürdürüyor. ama İktidar işsizliği de, enflasyonu da umursamıyor.

BAŞVURULARDA REKOR ARTIŞ

2017’de işsizlik ödeneği ve iş kaybı için 744 bin 91 kişi İŞKUR’a  başvururken, bu sayı 2018’de 840 bin 793’e, 2019’da 1 milyon 225 bin 897’e, 2020’de 1 milyon 396 bin 362’ye, 2021’de 2020’ye göre yüzde 34 artışla 1 milyon 880 bin 801’e yükseldi.

ENFLASYONU DÜŞÜRME PLANI YOK

Eski Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı: “MB’nin enflasyonu düşürme planı yok. Büyüme hızının çok yavaşlayacağı bir döneme giriyoruz. Bu da yüksek işsizliği getirecek. İktidar farkında değil. Farkındaysa, insanların işsiz kalması umurunda değil.”

 

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Enflasyon ve işsizlik iktidarın umurunda değil

DEVA Partili İBRAHİM ÇANAKCI’DAN MB’YE ENFLASYON TEPKİSİ: “ENFLASYONU DÜŞÜRME PLANI YOK, ‘BU SAATTEN SONRA NE YERSE YESİN’ DİYEN DOKTORU ANDIRIYOR”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, TÜİK’in yıllık enflasyonun yüzde 78,62 olarak açıklamasının ardından Merkez Bankası’nın (MB) tutumunu eleştirdi. Çanakcı, “Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme planı yok. Merkez Bankası’nın durumu, ilerleyen hastalık karşısında ‘Bu saatten sonra ne yerse yesin’ diyen doktoru andırıyor. Hiçbir çaba yok. Belli ki enflasyonla mücadele etmekten vazgeçtiler” dedi. Çanakcı, TÜİK’in yıllık enflasyonun yüzde 78,62 açıklaması üzerinden MB’nin politikalarını eleştirdi.

Çanakçı’nın yazılı açıklaması özetle şöyle:

BU DURUM, ‘NE YERSE YESİN’ DİYEN DOKTORU ANDIRIYOR

“Yaşadığımız hastalığın adı yüksek enflasyondur. Bu hastalığın doktoru normalde Merkez Bankası’dır. Doktorun elindeki tedavi yöntemi de para politikasıdır. Maalesef Türkiye’de bir para politikası yok. Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürme planı yok. Merkez Bankası’nın durumu, ilerleyen hastalık karşısında ‘Bu saatten sonra ne yerse yesin’ diyen doktoru andırıyor. Hiçbir çaba yok. Belli ki enflasyonla mücadele etmekten vazgeçtiler.

İNSANLARIN İŞSİZ KALMASI İKTİDARI UMURUNDA DEĞİL

“Merkez Bankası, dün bir karar aldı. Tüketici enflasyonuna endeksli iç borçlanma senetlerinde iskonto oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltilecek. Yani kredi maliyetleri artacak. Tıpkı BDDK gibi Merkez Bankası’nın da büyümeyi boğmaya karar verdiğini görüyoruz. Ayrıca imalat sanayi performansının önemli göstergelerinde de düşüşler görüyoruz. Kısacası büyüme hızının çok ciddi ölçüde yavaşlayacağı bir döneme giriyoruz. Bu da yüksek işsizliği beraberinde getirecek. İktidar bunun farkında değil. Eğer farkındaysa, insanların işsiz kalması iktidarın umurunda değil.”

Ankara - anka

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