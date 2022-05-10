ENFLASYON SIRALAMASINDA DÜNYA 2.’Sİ OLAN VENEZUELA, 2022 RAKAMLARINDA BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA.

ORADA YÜZDE 16.3

Resmî verilere göre Venezuela’da bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 16.3; bağımsız Finans Gözlemevine göre Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.6, Ocak-Nisan 2022 enflasyonu yüzde 22.

BİZDE YÜZDE 31.71

Son yılların en ağır ekonomik, siyasî ve sosyal krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da 2022 enflasyon oranları, bizde TÜİK tarafından açıklanan yüzde 31.71’lik rakamın neredeyse yarısı.

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Enflasyonda Venezuela’yı geçtik

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. Ülkemizde TÜİK’in açıkladığı Nisan enflasyonu ise %7,25 olarak açıklanmıştı.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. 2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasının ardından 51 ay hiper enflasyon yaşanan Venezuela’da, son 8 aydır enflasyon tek haneli rakamlarda seyrediyor. Resmi verilere göre bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,3 olurken, ülkede enflasyonu takip eden bağımsız kuruluşlardan olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ise Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,6; Ocak-Nisan 2022 enflasyonunun ise yüzde 22 olduğunu belirtiyor.

Venezuela’da enflasyon son 5 aydır Türkiye’den düşük

Son yılların en ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerinden birini yaşayan, her beş kişiden en az birinin sosyo-ekonomik gerekçelerle ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da resmi ve bağımsız kurumlarca kaydedilen 2022 enflasyon oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) tarafından açıklanan yüzde 31,71’in oldukça altında olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana aylık enflasyon oranlarının Türkiye’den daha az olduğu Güney Amerika ülkesi, uzun süredir enflasyon sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

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Sebze enflasyonu yüzde 178

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, 12 çeşit sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonunun yüzde 178 olduğunu belirterek, “Tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze, meyve lüks olmuştur. Bu kesim yeterli sebze ve meyveye erişemez oldu” dedi.

TÜİK’in 2022 yılı Nisan ayı istatistiklerine göre 12 sebzenin son bir yıllık ortalama enflasyonu yüzde 178 olduğunu rakamlarla açıklayan Çakar, “Dar ve düşük gelirli hanelerin önemli bir kesiminin kirada ikamet ettiğini de dikkate aldığımızda, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunluğunun yeterli ve dengeli beslenemediği bir gerçektir” diye konuştu.

Tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildi

Sebze ve meyve fiyatları ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını da dikkate aldığında, dar gelirli ve yoksulluk sınırının altında geliri olan tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildiğini dile getiren Turhan Çakar, “Sebze pahalılığının en önemli nedenlerinden olan ithal girdilerin Türkiye’de üretilmesi sebze üretim maliyetlerini düşürecektir. Bununla birlikte, sebzelerin dağıtımı ve pazarlanması sürecine egemen olan aracılar ve spekülatörler üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer taraftan, özellikle de küçük üreticiler desteklenmelidir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA