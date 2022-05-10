"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Enflasyonda Venezuela'yı geçtik

10 Mayıs 2022, Salı 00:15
ENFLASYON SIRALAMASINDA DÜNYA 2.’Sİ OLAN VENEZUELA, 2022 RAKAMLARINDA BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA.

ORADA YÜZDE 16.3

Resmî verilere göre Venezuela’da bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 16.3; bağımsız Finans Gözlemevine göre Nisan ayı enflasyonu yüzde 3.6, Ocak-Nisan 2022 enflasyonu yüzde 22.

BİZDE YÜZDE 31.71

Son yılların en ağır ekonomik, siyasî ve sosyal krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da 2022 enflasyon oranları, bizde TÜİK tarafından açıklanan yüzde 31.71’lik rakamın neredeyse yarısı.

***

Enflasyonda Venezuela’yı geçtik

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. Ülkemizde TÜİK’in açıkladığı Nisan enflasyonu ise %7,25 olarak açıklanmıştı.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. 2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasının ardından 51 ay hiper enflasyon yaşanan Venezuela’da, son 8 aydır enflasyon tek haneli rakamlarda seyrediyor. Resmi verilere göre bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,3 olurken, ülkede enflasyonu takip eden bağımsız kuruluşlardan olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ise Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,6; Ocak-Nisan 2022 enflasyonunun ise yüzde 22 olduğunu belirtiyor.

Venezuela’da enflasyon son 5 aydır Türkiye’den düşük

Son yılların en ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerinden birini yaşayan, her beş kişiden en az birinin sosyo-ekonomik gerekçelerle ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da resmi ve bağımsız kurumlarca kaydedilen 2022 enflasyon oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik) tarafından açıklanan yüzde 31,71’in oldukça altında olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana aylık enflasyon oranlarının Türkiye’den daha az olduğu Güney Amerika ülkesi, uzun süredir enflasyon sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

***

Sebze enflasyonu yüzde 178

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, 12 çeşit sebzenin yıllık ortalama sebze enflasyonunun yüzde 178 olduğunu belirterek, “Tüketicilerin yarıdan çoğunluğunu oluşturan asgari ücretliler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri olanlar ile asgari ücretin altında geliri olanlar için sebze, meyve lüks olmuştur. Bu kesim yeterli sebze ve meyveye erişemez oldu” dedi.

TÜİK’in 2022 yılı Nisan ayı istatistiklerine göre 12 sebzenin son bir yıllık ortalama enflasyonu yüzde 178 olduğunu rakamlarla açıklayan Çakar, “Dar ve düşük gelirli hanelerin önemli bir kesiminin kirada ikamet ettiğini de dikkate aldığımızda, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çoğunluğunun yeterli ve dengeli beslenemediği bir gerçektir” diye konuştu.

Tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildi

Sebze ve meyve fiyatları ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını da dikkate aldığında, dar gelirli ve yoksulluk sınırının altında geliri olan tüketicilerin çoğunluğu açlığa mahkûm edildiğini dile getiren Turhan Çakar, “Sebze pahalılığının en önemli nedenlerinden olan ithal girdilerin Türkiye’de üretilmesi sebze üretim maliyetlerini düşürecektir. Bununla birlikte, sebzelerin dağıtımı ve pazarlanması sürecine egemen olan aracılar ve spekülatörler üzerinde gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer taraftan, özellikle de küçük üreticiler desteklenmelidir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır

    Ukrayna’da 200 kültürel miras zarar gördü

    “Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür”

    Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili son durum?

    Ev kiraları son bir yılda 5 kat yükseldi

    Sığınmacı meselesi kaynağında çözülmeli

    Kredi borçları artıyor

    Sebze enflasyonu yüzde 178

    Karpuz üreticisi de zorda

    İktidarın asgari ücrette ne dediği belli değil

    2 yıl aradan sonra ilk umre heyecanı

    Son 24 saatte 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi vefat etti

    İslam dünyasının birliğe ihtiyacı var

    İstanbul’da konut fiyatları % 147 arttı

    '1 litre atık yağ döktüğümüzde 1000 ton deniz suyunu kirletiyoruz'

    Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

    İŞKUR: İşsiz sayısı arttı

    '12 milyon insanın bir sonraki öğünü belirsiz'

    384 kâtiplik için 3 bin 233başvuru

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist rövanş
    Cevher İLHAN

    Yine kumpas ve komplolar…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Özür” dileyip “helâlleşmenin” yolu
    Genel

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siyâsî kanaatlerle Nur’lara soğuk bakmak yanlıştır!”
    Faruk ÇAKIR

    Göçenler ve kalanlar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Asr-ı Saadetten bir levha: Hz. Hubeyb Bin Adiy (ra)
    Genel

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.