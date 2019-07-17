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17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Erbil'deki saldırıya Türkiye'den ve dünyadan tepki yağıyor

17 Temmuz 2019, Çarşamba 17:49
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da öldü.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi. 

Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi.

Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. 

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığınca, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edilmesine ilişkin, saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğleden sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin Başkonsolosluk binası dışında bulunduğu sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Menfur saldırıyı kınıyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, şunları kaydetti:

"Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir."

"Gereken cevap verilecektir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kalın, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." değerlendirmesini yaptı.

Ömer Çelik: Ülkemizin çıkarlarını korumak için gayret ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit olduğu saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Erbil Başkonsolosluğunda bir görevlinin Başkonsolosluk dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var.

Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakarca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."

Irak saldırıyı kınadı

Irak Dışişleri Bakanlığı da Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

AB'den taziye

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın silahlı saldırıda şehit edilmesi dolayısıyla taziyelerini bildirdi.

Berger, AB Türkiye Delegasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğunun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Berger, "En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden kınama

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomata yönelik çirkin saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk diplomasi camiasına başsağlığı diliyoruz. Irak'taki yabancı diplomatların ve misyon temsilciliklerinin korunması için dayanışma içerisindeyiz."

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği saldırıyı kınadı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

AA

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