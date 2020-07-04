"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

04 Temmuz 2020, Cumartesi 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz" diyerek "Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni döneme hazırlık için vergi mekanizmalarının etkin ve hızlı işletilmesi öngörülebilirliğin temel şartıdır" dedi.

"Ülkemize yönelik çifte standartları, iki yüzlü tutumları, ön yargılı yaklaşımları hukuk devleti niteliğimizi güçlendirerek aşabiliriz" diyen Erdoğan, "Ülkemizin sadece toparlanma değil onun da ötesinde çok büyük bir sıçrama sürecinde olduğunu yavaş yavaş herkes kabul etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"Salgın kaynaklı bu kısa gecikme dışında ekonomi programımızı aynı kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz" şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sosyal Koruma Kalkanı olarak adlandırdığımız destek programlarıyla doğrudan milletimizin cebine aktardığımız kaynak tutarı 24 milyar lirayı geçti.

Türkiye'nin salgın sürecinden sağlıktan üretime kadar her alanda böylesine güçlü bir şekilde çıkması hemen birilerini rahatsız etti.

Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide hedeflerine ulaşmasına engel olamayacaklar.

Firmalarımızın önemli bir kısmı salgın döneminde de üretimlerine devam ettiler. Normalleşme takviminin genişlediği haziran ayında her alanda oldukça güçlü bir canlanma yaşandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ülkemizde organize sanayi bölgesi sayısı 820'ye ulaştı hem de bu imkana sahip olmayan ilimiz kalmadı" dedi.

Erdoğan, "Enflasyonu, en kısa sürede tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"AB'nin ekonomiden demokrasiye, şeffaflıktan altyapıya hiçbir alanda esamesi okunmayacak ülkelere kapılarını açarken Türkiye'yi dışarda bırakması bu rahatsızlığın işaretidir" diyen Erdoğan, "Tarihi tekerrür ettirmek amacıyla içeride ve dışarıda ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bu defa Türkiye'nin şahlanışını durduramayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz yakın tarihinde görülmedik ölçüde güçlü bir bölgesel aktör haline geldi" diye konuştu.

Etiketler: Erdoğan, enflasyon, açıklama
Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Fransa Türkiye'den özür dilemek zorunda'

    İran'da elektrik santralinde yangın çıktı

    Japonya'da sel felaketi: 15 ölü

    Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

    İran'da devlet salgın nedeniyle ek önlemler aldı

    Kerkük'te sağlık sistemi çöküyor

    Kuzey Kore, ABD ile görüşmeyi planlamıyor

    Air France küçülmeye gidiyor

    Van Gölü'nde 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltılar var!

    Bakan Koca'dan endişelendiren açıklama

    Ayasofya bir kararnameyle açılabilir

    TBMM'nin yeni Başkanı seçilecek

    Akşener: Erdoğan’ın masasında erken seçim planı var

    İran'da da maske zorunlu oluyor

    Toplam vaka sayısı 11 milyon 205 bini geçti

    Türkiye'den Mısır'a tepki

    Rusya'da ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi

    Kovid-19 bu şekilde görüntülendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değerler ters-yüz edilince
    Faruk ÇAKIR

    Z kuşağı ve eğitim
    Cevher İLHAN

    “Müjde; zam yok!”muş…
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu, korkunç bir rakam değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Kusuru örtmenin yolu onu görmektir
    H. Muharrem OKUR

    “Medrese-i Yusufiye kitabı” ile yangınları söndürelim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu ihmalin sorumlusu kim?
    Sebahattin YAŞAR

    Hak etmeden gelen, hak ettiği ile gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.