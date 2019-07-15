Erdoğan: Hedefimiz hava savunma sistemlerini Rusya ile beraber üretmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Ülkemizi ekonomide, güvenlikte, savunma sanayisinde, dış politikada çok daha ileriye taşıyacak adımları atıyoruz. İşte şu anda S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, 'onları bir yerlere yerleştiremez' dediler, 'almanız doğru olmaz' dediler ve bugün itibarıyla sekizinci uçak da geldi, o da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz ve bununla birlikte hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Bunu yapacağız, daha ileri gideceğiz." AA

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