Erdoğan, İsrail’le arayı düzeltmek istiyor

İsrail basını, Ankara’nın Tel Aviv yönetimi ile ‘ilişkileri geliştirmek istediğini’ yazdı. İsrail’de yayın yapan Maariv gazetesine aktardığına göre Türk bir diplomat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e karşı sert tavrının ‘yerel seçimlerle ilgili siyasi endişelerinden kaynaklandığını’ dile getirdi.

Gazete, Erdoğan’ın İsrail ile diplomatik ilişkileri geliştirmek istediğini ileri sürdü. Gazete Duvar’ın haberine göre, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Hitler ve Mussolini ile karşılaştırmasının ardından Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Gazetenin aktardığına göre burada gerçekleştirilen görüşmede büyükelçi yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Jacob Blitstein’a ‘Erdoğan’ın İsrail’e karşı sert tavrının yerel seçimlerle ilgili siyasi endişelerinden kaynaklandığını’ söyledi. Haber Merkezi

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