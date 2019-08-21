Erdoğan, Putin ile telefonda İdlib'i görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la da telefon görüşmesi yapacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak" dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarının karşısına çıkan Kalın'ın açıklamaları özetle şöyle: "Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak. Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz. -9. gözlem noktasının kapatılması, başka noktaya kaydırılması söz konusu değil. Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek. Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu'na ihlalleleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum. -Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz. Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak. -Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğiz. -Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır. -Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir." NTV

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