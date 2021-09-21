YAPILAN ANKETE GÖRE ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN SAYISI ARTARKEN, ERKEN SEÇİM TALEBİ AKP’Lİ SEÇMENLER ARASINDA DA HIZLA ÇOĞALıyor.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI % 60

ORC Araştırma Şirketi’nin 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yaptığı anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 59.9’u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti. Son seçimde AKP’ye oy verenlerin yaklaşık yüzde 40’ının ankete verdiği cevaplarda erken seçimin ihtiyaç olduğunu söylemesi ise dikkati çekti.

DÜŞÜŞ SÜRERSE AKP 1. PARTİ OLAMAZ

ANKETE katılan AKP seçmeninin pandemi, ekonomik kriz ve göçlerle ilgili hükümet açıklamalarından rahatsız olduğunu belirten ORC uzmanları “Temmuz /Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti’nin 1. parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

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Erken seçim isteyenler artıyor

ORC Araştırma’nın, eylül ayı anketine göre vatandaşların yüzde 59.9’u erken seçimin yapılması gerektiğini söyledi.

ORC Araştırma, Eylül ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı. 1-5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 59.9’u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti.

Son seçimde Erdoğan’a oy verenlerin yaklaşık yüzde 40’ının erken seçimin ihtiyaç olduğunu söylemesi dikkati çekti. Çalışmaya göre, AKP seçmeni “Kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner” söyleminden rahatsız. ORC Araştırma’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sonuçlara dair şu değerlendirme yapıldı: “Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünenler % 60 gibi yüksek bir oranda olsa da hükûmeti başarısız bulanlar bu oranın çok daha üstünde görülmektedir. Bunun yanı sıra erken seçim olmasına karşı olanların içinde ciddî sayıda muhalif seçmen bulunmaktadır. Bu seçmenler “zaten kötü olan ekonomiyi daha kötü hale getirir” endişesi ile erken seçime karşı çıkmaktadır.”



Ekonomi kendi seçmenini de vurdu

“Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy veren seçmenlerin ise yüzde 40’a yakını erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri ekonomi, hukuk ve mülteci sorunudur. Kapanmalarının olduğu dönemde ‘kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner’ düşüncesi hâkimken, sonrasında ekonomik sıkıntıların bitmemesi AKP’nin kemik kitlesini kırdığı gözlemlenmiştir. Özellikle Afgan göçünün önce inkâr edilmesi de aynı kitlede kırılmalara neden olmuştur. Hukuk ve demokrasi konusundaki geriye gidiş algısı ise Ak Parti kitlesini kırmaktan çok, oylarını yeniden yükseltebileceğine dair inancın zayıflamasına neden olmaktadır. ‘Artık toparlanamaz’ söylemi, Ak Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum Ak Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti’nin 1. Parti konumunun ciddî risk altında olacağını söyleyebiliriz.”

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Cumhur’da dar bölge çatlağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yapacağı ziyaret öncesinde bir kez daha “yüzde 7 seçim barajını” da öngören Siyasî Partiler Yasası ile seçim yasalarında yapılacak düzenlemenin en kısa sürede TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

Ancak AKP ve MHP’nin ortaklaşa üzerinde çalıştığı yasa teklifleri için MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri” tartışmalarına son noktayı koydu. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, kulislerde, Bahçeli’nin, “dar ve daraltılmış bölge seçim sisteminin uygulanması durumunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki etnik yapıların ve aşiretlerin güçleneceği” uyarısında bulunduğu ifade edilirken, “bu nedenle AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim yasaları teklifinde de dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerinin uygulanmasından vazgeçildiğinin” altı çiziliyor.