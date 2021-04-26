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26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Ermeni cemaatinden dünyaya çağrı

26 Nisan 2021, Pazartesi 01:00
HATAY-VAKIFLI ERMENİ CEMAATİ BAŞKANI: BİZ YÜZYILLARDIR BİRLİKTE YAŞIYORUZ. GELİP BURAYI GÖRÜN. HASTALIĞIN İLACI BUDUR.

KOMŞULUK VE ARKADAŞLIK PAYDASINDA YAŞIYORUZ

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar: “Aleviler, Sünniler, Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, yüzyıllardır bir arada, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Bu toprakları ve ortamı görün ve tanıyın.”

ŞU MİLLETİN SAADETİ VE SELAMETİ

Said Nursî: “Şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vabestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, musalâha elini uzatmaktır.”

Hrant Dink: “Allah Bediüzzaman’dan razı olsun.”

16 EKİM 2005

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Ermeni cemaatinden dünyaya çağrı

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, Hatay’da yüzyıllardır farklı din ve mezhepten insanın bir arada yaşadığına dikkat çekerek herkesin bunu görmesi gerektiğini söyledi.

Vakıflı Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, 1915 olaylarına ilişkin iddiaların her yıl bu dönemde dile getirildiğini belirterek, üzüntü duyduklarını söyledi. Çapar, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Vakıflı Mahallesi’nin, Türkiye’de Ermeni asıllı vatandaşların toplu yaşadıkları tek mahalle olduğunu kaydetti. Türkler ile Ermeniler, Hıristiyanlar ile Müslümanların bir arada nasıl yaşadığını çok iyi anlatabileceğini ifade eden Çapar, şunları dile getirdi: “Hatay’da, Samandağ’da ve Vakıflı Mahallesi’nde Aleviler, Sünniler, Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, Türkler, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Muse- viler, yüzyıllardır bir arada, komşuluk, arkadaşlık ilişkileri paydasında beraber yaşıyoruz. Müslümanlar ile Hıristiyanların bir arada yaşaması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Hastalığın ilacı bu

Dünyaya çağrı yapan Çapar, “Bu yüzden mutlaka Türkiye’yi ve Hatay’da bulunan bu toprakları görmeleri, tanımaları gerektiğine inanıyorum. Bu hastalığın da ilâcı budur. Bu açıdan gelip bu ortamı görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu konular her sene bu dönemde dile geliyor, üzüntü duyuyoruz. Dediğim gibi ülkenin siyasetlerine karışamayız, bilebildiğimiz bir mecra değil.” Hatay - aa

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Böyle bir isnatta bulunamaz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABD Başkanı Joe Biden’in açıkladığı “Sözde Soykırım” kararına tepkisini dile getiren bir açıklamada bulundu.

Uysal, yaptığı açıklamada Türk Milleti’ne böyle bir isnatta bulunamayacağını ifade ederek “ABD, Biden’ın açıklamasındaki yalanların balçığıyla tarihin güneşini sıvayamayacak!” dedi. Uysal, “İnsanlığın yüzünü kızartacak zulümleri icat edenler tarihin hiçbir safhasında olmamış, bilâkis Mora isyanından bu yana pek çok soykırım maksadıyla katliâmlara muhatap olmuş Türk Milleti’ne böyle bir isnatta bulunamaz” ifadelerini kullandı.

Ankara – Fatih Karagöz

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Hamaseti bırak, diplomasiyi kuşan

Karar Gazetesi Yazarı Ahmet Taşgetiren, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanımasını yazdı.

Taşgetiren, Amerika ile ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çeken Taşgetiren, “Şimdi şu -soykırım- hadisesi başta, bütün gerilim alanlarında ABD’ye rest çekiyorsak, çekebiliyorsak, sonuçlarıyla mücadele etmeyi göze alabiliyorsak, kaygılanmaya gerek yok, demek lâzım. Ama güç değerlendirmesi başka parametreleri önümüze koyuyorsa, kendi gücümüzü, aklı olanın anlayacağı boyutta ortaya koyan bir tavrı benimsemeliyiz. Sonuçta, biz rasyonaliteyi ortaya koyarsak, aklını peynir ekmekle yemeyenler bunun girdisini - çıktısını görmek zorunda kalacaklardır. Türkiye önemli bir ülke, hiç şüphesiz, onun önemini rasyonel tarzda dünyaya sunmak da, ülkeyi yönetenlerin, onu dünyaya pazarlayan diplomasinin işi. Anın mesajı şu bana göre: Hamaseti bırak, diplomasiyi kuşan” ifadelerini kullandı.

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Tamiri güç yaralar açacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları “soykırım” şeklinde nitelemesinin büyük bir yanlış olarak tarihe geçtiğini belirtti.

“Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır” görüşünü aktaran Faik Öztrak, “1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felâket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir” değerlendirmesini yaptı. Öztrak, özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşenin, geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olması gerektiğini vurguladı. Ankara - Anka

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İkili ilişkilere ve diyaloğa darbe

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirdi. Gelecek Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın “soykırım” değerlendirmesi kınandı. Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın bu çağrımızın aksine subjektif ve tek yanlı tarih yorumlarına dayalı ‘soykırım’ açıklamasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Siyasî istismara dayalı bu açıklamanın ikili ilişkilere, Kafkasya’da bölgesel barışa ve Türk ve Ermeni toplumları arasında kurulabilecek yeni bir diyalog zeminine darbe vurmuş olduğu açıktır. Ayrıca bu açıklamada Birinci Dünya Savaşında milletimizin verdiği kayıplara ve Asala terör örgütünün saldırılarında hayatlarını kaybeden masum diplomatlarımıza ve sivillere hiçbir atıfta bulunulmamış olması ABD Başkanının temel amacının bir tarihi gerçeklik arayışı değil, milletimize dönük haksız bir yargılama çabası olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” denildi. Ankara - Anka

 

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