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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

'Ermenistan, BM kararını uygulasın'

08 Ekim 2020, Perşembe 21:15
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, müzakere sürecini yeniden başlatması için Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldı-rarak başka ülkeleri savaşa çekmeye çalıştığını belirterek, “Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz.” dedi.Aliyev, Rus 1 Kanalına verdiği röportajda, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ve Ermenistan’ın müzakere sürecini yeniden başlatması olasılığını değerlendiren Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Dağlık Karabağ ile ilgili kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.   

İşgal ettiği topraklardan çekilsin   

Aliyev, “Ermenistan tarafı bu kararları uygu- lamıyor, görmezden geliyor ve süreci her şekilde dondurmaya çalışıyor. Ermenistan, BMGK’nin kararlarını uyguladığında ve işgal edilen topraklardan çekildiğinde, iki taraf kısa zamanda Kafkasya’da barışı sağlayacak an- laşmaya varabilir.” değerlendirmesinde bulundu. AGİT Minsk Grubu eş başkanları dahil uluslar arası toplumun Dağlık Karabağ meselesine ilişkin statükonun kabul edilemez olduğu yönünde daha önce açık- lama yaptıklarına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti: “Bu açıklamalar havada kalıyor. Bu yüzden pozisyonumuz uluslar arası hukuk norm ve prensiplerine ve tarihi adalete dayalıdır. Erme- nistan’ın pozisyonu ise tarihi yalan ve uluslar arası hukuk ihlâline dayalıdır”      

Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz      

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırarak, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri ve Avrupa ülkelerini savaşa çekmeye çalıştığına belirten Aliyev, “Böyle bir yaklaşım kabul edilemez. Sorun, Azerbaycan ve Ermenistan dışına çıkamaz.” dedi. Aliyev, meselenin Ermenistan topraklarıyla ilgili olmadığını vurgulayarak, “Ermenistan ordusunun saldırılarına rağmen, Ermenistan topraklarına saldırı düzenlemiyoruz, Ermenistan tarafına geçmiyoruz. Aslında bunun için bütün imkânlara sahibiz.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Ermenistan, BM, karar
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