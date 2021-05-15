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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Eski Adalet Bakanı Çiçek: Savcılar gereğini yapmalı

15 Mayıs 2021, Cumartesi 17:00
Eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Sedat Peker’in iddiaları hakkında “Binde biri bile doğruysa felâket ve sıkıntıdır” değerlendirmesini yaptı, “devlete güveni sağlamak” için savcıların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin deneyimli siyasetçilerinden olan Cemil Çiçek, kamuoyunda tartışmalara yol açan Sedat Peker videoları, siyaset ve bürokraside cemaat ve tarikatların artan etkisi ve devlete güven sorunu konularında DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. Geçmişte TBMM Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görevler üstlenmiş olan Çiçek, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in videolarını seyreden savcıların harekete geçip gereğini yapmaları gerektiğini dile getirdi. Çiçek, gündeme damgasını vuran iddialar için “Binde biri bile doğru ise felâket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur, sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış. Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lâzım” diye konuştu. Cemil Çiçek, AKP kurucu üyelerinden ve halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Şeffaflığa vurgu

Çiçek, şeffaflık ile alâkalı bir soruya verdiği cevapta ise, “Şeffaflık yoksa yeteri kadar demokrasi de olmaz. Çünkü şeffaflığın olmadığı yerde ekonomide, siyasette ve dinde kayıt dışılık olur. Kayıt dışılığın olduğu yerde adaleti ve güveni yeteri kadar tesis edemezsiniz. Türkiye’de en büyük sorunlarından birisi aslında devlet sorunlarına partici gözüyle bakılmasından kaynaklanıyor. Oysa devlet sorunu olan bu köklü sorunlar konusunda geçmişteki hükümetler de yeterince özeleştiri yapmadı. Özeleştiri yapılmadığı, köklü sorunlara köklü çözümler getirilmediği için de hep geçici çözümler bulunmuş olunuyor” ifadelerini kullandı.

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