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12 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat vefat etti

12 Temmuz 2019, Cuma 09:33
Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

AKP ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, gece yarısı vefat etti.

Fırat'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir?

8 Ağustos 1943'te Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

AKP Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer alan ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinde bulunan Fırat, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

AKP'den 21'inci dönem Adıyaman, 22'nci dönem Mersin, 23'üncü dönem Adana milletvekili olan Fırat, 8 Kasım 2008'de AKP Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte MYK ve MKYK üyeliklerinden istifa etti.

2011 yılındaki seçime kadar milletvekilliği görevini yürüten ve partideki görevlerinden istifasına rağmen AKP üyeliği süren Fırat, 28 Temmuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden hemen önce partisinden ayrıldığını duyurdu.

Fırat, 2015 genel seçimlerinde HDP'den 25'inci dönem Mersin milletvekili seçildi.

TBMM'nin 21'inci döneminde Meclis Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Fırat, 21 ve 22'inci dönemde de Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.

AA

Etiketler: Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP, HDP, milletvekili
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