Fabrika sahipleri gözaltına alındı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hendek ilçesindeki havaî fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne sebep olan patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı. AA

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