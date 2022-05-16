“Büyük felaket” Nekbe’nin anma töreninde konuşan Filistin Toplum Derneği Başkanı Ahmet Osman, “Filistin asla siyonistlerin olmayacak” dedi.

Filistin’in Ankara Büyükelçiliğinde Nekbe’nin (Büyük Felaket) 74. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera çalışanı Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de unutulmadı. İsrail’in kuruluşunu ilan ettiği ve binlerce Filistinlinin yurtlarından sürülme sürecini başlatan 15 Mayıs 1948 tarihine verilen isim olan Nekbe’nin anma töreninde, 11 Mayıs’ta görevini yaparken İsrail askerlerince öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de anıldı. Ziyaretçilere açık olarak yapılan tören, Kur’an-Kerim tilavetinin ardından Türkiye ve Filistin’in ulusal marşlarının okunmasıyla başladı. Törende, Nekbe günü ve Şirin Ebu Akile ile ilgili video gösterimi de yapıldı.

Nekbe Günü

Filistin Toplum Derneği Başkanı Ahmet Osman davalarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, “Şirin Ebu Akile’nin cenazesinde yaşanan birlik ve beraberlik, bu toprağın hiçbir zaman Siyonistlerin olmayacağının delilidir. Eğer bir Hristiyanın cenazesini Müslümanların omuzları üzerinde görürsen, sen Filistin’desin demektir.” diye konuştu. Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs’ı “Nekbe” (Büyük Felaket) olarak anıyor.



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Filistinli gruplar birlik çağrısı yaptı

Gazze’deki Filistinli gruplar, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 74’üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda, Filistin davasının karşılaştığı zorluklar ve İsrail’in ihlalleri ile mücadele etmek için tüm ulusal oluşumlara “birlik” çağrısında bulundu. İslami Cihad Hareketinin açıklamasında da “siyonist düşman” karşısında Filistin halkı ve gruplarının birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.