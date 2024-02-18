Filistin atkısı ile mitinge alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü Rize’de düzenlediği mitinge boynundaki “Filistin atkısı” ile katılmak isteyen bir vatandaş miting meydanına alınmadı.

Vatandaş, Facebook sayfasından paylaştığı mesajda şöyle dedi:

“Az önce yaşadığım bi olayı sizinle paylaşmak istedim. Paylaşımı Allah beni görüyor şuuru ile yapıyorum. Gayet iyi niyetle Filistin atkımı takarak Reisin mitingine gittim. Arama noktasındaki polisler bu atkı ile giremeyeceğimi söylediler. Cebime koysam olmaz mı dedim, olmaz dediler. Ben içimden öyleyse New York’taki mitinge giderim diyerek geri döndüm. Böyle bir günde bu olayı paylaşsam yanlış anlaşılır mı acaba diyerek dönerken başka bir arama noktasında Ak Parti’nin mevcut il başkanı ‘Ben ev sahibiyim’ diyerek içeri girmek için dil kavgası yapıyordu. Ben de şahit olduğum bu iki şeyi paylaştım.”