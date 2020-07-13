Fitne planını boşa çıkaralım

Hamas Siyasî Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi’ni ilhak planını boşa çıkaracak bir strateji geliştirme çağrısında bulundu.

Heniyye, 6 Arap derneğinin “Yüzyılın Anlaşması” ve ilhak planlarıyla mücadele için düzenlediği ve Filistin örgütleri liderleri ile Arap Meslek Odaları Federasyonundan temsilcilerin katıldığı sanal Arap Forumuna katıldı. Burada yaptığı konuşmada Heniyye, “Yüzyılın Anlaşması ve ilhak planının boşa çıkarılması ve Filistin meselesine iadei itibarının sağlanması için kapsamlı bir strateji geliştirilmesi çağrısında bulunuyorum.” dedi. Heniyye, söz konusu stratejinin, “Filistin birliğinin sağlanması, bütün direniş gruplarının benimsenmesi ve bölgede Filistin’in pozisyonunu destekleyen bir Arap-İslam bloku oluşturulması” üzerine temellendirilmesi gerektiğini kaydetti. AA

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