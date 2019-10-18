Fuat Oktay’a BOP sorusu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) sordu.

Karaduman önergesinde Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin BOP ve GOP projelerine Türkiye’nin “eş başkan” olarak dâhil olmasının yasal dayanağı nedir? Bu ’eş başkanlık’ görevi hangi uluslararası anlaşma ile Türkiye’ye verilmiştir? ABD ve Türkiye arasında BOP veya GOP için bir anlaşma söz konusu ise, ‘eş başkanlık’ görevi hâlihazırda sürdürülmekte midir? Eş başkanlık görevi verilirken, BOP ve GOP projelerinin tarafınıza açıklanan amaçları nelerdir? Türkiye’nin “eş başkanlık” görevi çerçevesinde yükümlülükleri nelerdir? ABD ve Türkiye arasında BOP veya GOP için bir anlaşma söz konusu ise, Türkiye, ’eş başkanlık’ görevi çerçevesinde bugüne kadar hangi faaliyetleri yürütmüştür?”

Ankara – Ahmet Terzi