Furkan Vakfı: Kuytul kumpasla tutuklandı

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul, dün sabah saatlerinde iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sabahtan bu yana karakoldaki işlemleri devam eden Kuytul, öğleden sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuytul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada “Alparslan Kuytul Hocaefendi’yi susturmak isteyen karanlık güçler tarafından hakimlere verilen talimat sonucu büyük bir hukuksuzluğa ve rezalete imza atılarak tutuklama kararı verildi! Yazıklar Olsun!” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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