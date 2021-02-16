Gara’da Cevap bekleyen sorular

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’nun “Gara Operasyonu ve Terör Örgütü PKK’nın Hürriyetlerinden Yoksun Bıraktığı Vatandaşlarımız” hakkında Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Yeneroğlu’nun soruları şu şekilde: “Kuzey Irak Gara bölgesinde düzenlenen operasyon en baştan itibaren bir Rehine Kurtarma Operasyonu olarak mı planlanmıştı? Şayet böyle planlandıysa operasyonda hayati derecede önemli sürpriz etkisini azaltan hava bombardımanları ve operasyonun hedefi ile ilgili dışarıya bilgi sızıntısına neden olabilecek Peşmerge kullanımına niçin ihtiyaç duyuldu? Niçin bir kısım medyada aleni şekilde günler öncesinden itibaren ‘Gara operasyonu geliyor’ tarzında yayınlar yapıldı? Terör örgütü tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan vatandaşlarımızın kurtarılması için yapılan risk değerlendirmesinde operasyon son çare olarak mı görüldü? Vatandaşlarımızı kurtaracak başka hal tarzları uygulanamaz mıydı?”

Operasyonun hedefi neydi?

Yeneroğlu, “Açık kaynaklara düşen bilgilere göre birliklerimiz Gara’dan çekildi. Bölgenin terör örgütü tarafından yeniden kullanılmasını engellemek için ne tür tedbirler alındı? 4- 9 Şubat günü, Harekâtın başladığı ifade edilen 10 Şubat 2021 Çarşamba günü için Sayın Cumhurbaşkanı Türk milletine bir müjde vereceğini vaat etmişti ancak bu müjde açıklanmadı. Bu müjde Gara Operasyonu ile ilgili miydiSn. Savunma Bakanı operasyon sonrası yaptığı detaylı açıklamada şehit olan vatandaşlarımız arasında askerler varken niçin ‘sivil vatandaşlar’ tabirini kullandı? Eğer sivil vatandaşlarsa niçin asker şehitlerimiz hakkında Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınlandı? Bu asker şehitlerimiz için Savunma Bakanı niçin ‘sivil vatandaş’ tabirini kullanmayı tercih etti? Operasyonun siyasi ve askeri hedefi neydi? Günün sonunda elde edilen sonuç başarı mıdır, başarısızlık mıdır?” sorularını sordu.