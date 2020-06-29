GATA’dan atılan öğrencilere ne oldu?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi’nden 3 hafta sonra diplomalarını alarak mezun olmayı bekleyen 42 öğrencinin, okulla ilişiklerinin kesilmesini sordu.

Karaduman soru önergesinde şu sorulara cevap verilmesini istedi: “Okulla ilişiği kesilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğrencileri hakkında disiplin soruşturması dışında yürütülen adlî bir süreç var mıdır? Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından üniversitenin soruşturma komisyonuna gönderilen yazıda belirtilen ‘isimleri yazılı öğrenciler hakkında soruşturma, kovuşturma ve hüküm giyme gibi adlî işlemlerin tesis edildiği’ ifadelerinin dayanağı nedir? Mezuniyetlerine 3 hafta kala okulla ilişiği kesilen ve okula girişleri yasaklanan 42 öğrenci hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı var mıdır?” Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 498

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.