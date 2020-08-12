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12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Gazete baskınına okur tepkisi

12 Ağustos 2020, Çarşamba
ÇİN’İN EMRİYLE GÖZALTINA ALINAN APPLE DAİLY GAZETESİNİN SAHİBİ JİMMY LAİ’YE DESTEK VERMEK İSTEYENLER GAZETE SATAN BÜFELERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURARAK GAZETENİN DÜNKÜ SAYISINI SATIN ALDI.

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai’nin yeni çıkan Ulusal Güvenlik Yasası’nı ihlâl suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek isteyenler gazetenin dünkü sayısını satın aldı. Sputnik’deki habere göre şehirde, sabah saatlerinde gazete satan büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, bayiler tabloid boyda yayınlanan gazeteye günlük tirajının iki katından fazla talep olduğunu bildirdi. 

Hong Kong emniyetinde Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki suçları soruşturmak üzere kurulan özel birimde görevli polisler, geçtiğimiz sabah saatlerinde Apple Daily gazetesi ve çatı şirketi Next Digital’in ofislerine baskın düzenlemişti. Polis, söz konusu baskınlarda şirketin ve gazetenin kurucusu, iş adamı Jimmy Lai ile iki oğlunu ve Apple Daily’den biri yönetim kurulu başkanı olmak üzere 4 üst düzey çalışanı ‘yeni güvenlik kanununu ihlâl ettikleri ve yabancı bir ülkeyle gizli iş birliği’ yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Yeni güvenlşk yasası

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran’da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping’in onayının ardından Hong Kong yerel hükümetinin resmî gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, muhtevası itibarıyla asıl olarak Haziran 2019’da suçluların Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar devam protesto hareketini hedef alıyor. Yasa ile Çin medyası tarafından ‘Hong Kong’un vatan hainleri’ olarak nitelendirilen gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargı- lanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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