Gazeteci hür değilse kimse değildir

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Gazetecilerin özgür olmadığı bir ülkede hiç kimse özgür değildir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, çalışan gazeteciler gününü kutladı. Yeneroğlu, yayınladığı mesajda özgür ve çoğulcu kamuoyunun ancak farklı görüşlerle mümkün olduğunu belirterek, “Gazetecilerin özgür olmadığı bir ülkede hiç kimse özgür değildir. Demokratik toplumda bağımsız ve eleştirel basın, demokrasinin temel taşlarından birisidir. İleri demokrasilerde özellikle ötekinin sesini daha çok koruma üzerine politikalar geliştirilir” dedi.

Otoriter ülkelerde basın özgürlüğü baskılanır

Devlet baskısı ile yaşayan bir basının kamunun avukatlığı görevini yerine getirmesinin mümkün olamayacağını söyleyen Yeneroğlu, “Ne yazık ki, bizim gibi otoriter ülkelerde ilk ifade ve basın özgürlüğü baskılanır. Sayılar ve endeksler de bu içler acısı durumu zaten ortaya koymaktadır. Bugün, demokrasi ve basın özgürlüğü endekslerinde giderek gerilediği, gazetecilerin kalemlerini özgürce kullanamadığı, medyanın tekelleştiği, gazetecilerin keyfi olarak yargılandığı, tutuklandığı, baskı rejiminin her alana sirayet ettiği korku ikliminde kutlamaktadır. İktidar, medyayı haber alma hakkının bir parçası, basın özgürlüğünü ise Anayasal bir hak olarak görmemektedir. Medyayı kendi iktidarının kalıcılaşması ve kötü yönetiminin ifşa olmaması için kullandığı bir aparat olarak kabul etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

‘GAZETECİLER HEDEF ALTINDA

Basın Konseyi’nin 2021 Raporuna göre ülkemizde 12 binden fazla basın çalışanının işsiz kaldığını söyleyen Yeneroğlu şöyle devam etti: “İktidar, gazetecilik mesleğini hakkıyla yapmaya çalışan gazetecileri ise kendisine düşman olarak görmekte ve cezalandırmaktadır. Ülkemizde gazeteci ve yazarlar bireysel olarak hedef altındadır, kimi zaman sokakta fiziki saldırılara maruz kalmakta, kimi zamansa siyasiler tarafından açıkça tehdit edilmektedirler. Onlarca gazeteci cezaevinde, yüzlercesi hakkında yargılamalar devam etmektedir. Türkiye Avrupa’da en çok gazetecinin cezaevinde tutulduğu ülkeler arasında ilk sıralardadır. TİHV verilerine göre; bu yıl en az 45 gazeteci gözaltına alınmış, 2 gazeteci tutuklanmıştır.”