Gazeteciliğe sansür devam ediyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği, “Medya İzleme Raporu’”nu açıklandı.

Raporda Eylül ayında tesbit edebilen istatistiklerine bakıldığında; 20’yi aşkın yayın organına 10 haberin konusundan dolayı haber bazında erişim engeli konulduğu bildirildi. Raporda, “Son birkaç aydır iktidarın dilinden düşürmediği internet ve sosyal medyaya ilişkin düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünü hedef alacağı kesin, kısıtlama ve sınırlamalar içeren yasa düzenlemesinin emarelerinin uç vermesiydi. Raporumuzun ‘Sansür’ başlıklı kısmında yer alan gelişmelerden de görüleceği üzere, mahkemeler aracılığıyla alınan kararlar doğrultusunda, halkın haber alma hakkı, erişim yasakları getirilerek engellenmekte” denildi. Ankara - Fatih Karagöz

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