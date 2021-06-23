Gazeteciliği kullandırmayalım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarla çıkan ilişkiler ağında bazı gazetecilerin de yer almasına, basın meslek kuruluşlarından tepki geldi.

12 basın meslek örgütü kamuoyuna çağrıda bulunarak, gazetecilik mesleğinin kirli çıkarlar için kullananların hesap vermesi için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Çağrıda, “Gazetecilik mesleğini maske olarak kullananların rüşvete aracılığa karıştığı, nüfuz ticareti yaptığı, yargıyı etkilemeye çalıştığı, yasa dışı ilişkileri iş edindiği ortaya saçıldı. Basın tarihimizin hiçbir döneminde bu düzeyde çürümüşlük ve pespayelik görülmemiştir. (…) Tarihimiz gazetecilik onuru için işsizliği, aç kalmayı göze alan hatta canını vermekten çekinmeyen meslektaşlarımızla doludur. Onlar tüm toplumun iyiliği için gazetecilikte ısrar ettiler. Bu yüzden onların mirasını yaşatmak aynı zamanda tüm toplumun görevidir. Gazeteciliği ve gazeteleri yeri gelince bir kalkan, yeri gelince bir silah gibi kullanmalarına hep birlikte engel olalım” ifadeleri kullanıldı.