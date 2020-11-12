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12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gazetecilik bu değil

12 Kasım 2020, Perşembe
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Albayrak’ın istifasını haber yapamayan gazetecileri eleştirdi: “Gazetecilik kamu yararına halkın haber alma hakkına hizmet etmektir.”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası ile ilgili haber yapmayan televizyon kanalları ve gazetelerle ilgili, “Oto sansür uygulayarak Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davranmışlardır” değerlendirmesi yaptı.

TGC’den yapılan yazılı açıklamada, “Basında oto sansür tarihi açısından 8 Kasım 2020 Pazar günü çok talihsiz bir gün yaşanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 8 Kasım 2020 Pazar akşamı resmî sosyal medya hesabı üzerinden bir mektup yayınlayarak istifa etmesi, kendilerini ‘merkez medya’ olarak niteleyen televizyon kanalları ve gazetelerde haber olarak yer bulamamıştır” ifadelerine yer verildi. İktidara yakın medya kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin Bakan Albayrak’ın istifa mektubuyla ilgili bilgiyi, muhabirleri bu istifayı doğrulayan bilgiyi kendilerine ulaştırsa da yurttaşlara iletmekten kaçındığını belirten TGC, açıklamasında şu çağrıya yer verdi:

“Gazetecilik kamu yararına halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmektir. Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’ kaygısıyla saklamak değildir. Tüm meslektaşlarımızı koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmaya, halktan gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz.”

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Albayrak haberini Erdoğan engellemiş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anadolu Ajansı’nın damadı Berat Albayrak’la ilgili istifa haberini yapmasına karşı çıktığını yazdı. Zeyrek yazısında, “Albayrak’ın danışmanları normal zamanlarda ‘muhalif’ diye etiketleyip muhatap dahi olmadıkları gazetecilere bile ‘istifa doğru’ bilgisini ulaştırırken AA’ya bu bilgiyi vermediler mi? Tabiî ki verdiler. Hatta Anadolu Ajansı’nın bir an önce istifa haberi geçmesi için görüşmeler yaptılar. Ancak Anadolu Ajansı yöneticileri Cumhurbaşkanlığı’ndan teyit almadan haberi geçmediler. Ajans yönetiminin iletişimde olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı AA yönetimine ‘bizden haber bekleyin’ bilgisini verdiler. Öğrendim ki bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın haber yapmasına karşı çıkmış.” ifadesini kullandı. 

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