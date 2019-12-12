Gazetemize destek kermesi açıldı

Kurtköy, Pendik ve Kartal Hanım okuyucularının gazetemize destek maksadıyla dün kermes açtı.

İlk gün büyük ilgi gören ve bugün de açık kalacak kermesin açılışını ilk Yazı İşleri Müdürümüz Sabahattin Aksakal ile Genel Müdürümüz Ramazan Bayram yaptı. Aksakal açılışta yaptığı konuşmada, “Böylesine hayırlı hizmetlerin devamını diliyorum” dedi.

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