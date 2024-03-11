Gazze sorusu engellendi

AKP ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu “özel” programa canlı yayın konuğu oldu.

Mehmet Akif Ersoy, “Güzel sorun ya. Çanak soru sorana sorusunu sordurtmam” dedikten sonra mikrofonu alan genç bir kadın “Başkanım şimdi seçimi kazandığınızda Filistin ve Gazze için ne gibi..” dedikten sonra stüdyodan “Bu olmaz, alabilir miyim mikrofonu ben” sesi duyuldu. Mehmet Akif Ersoy da bunun üzerine “Hemen verebilir misin mikrofonu lütfen” dedikten sonra genç kadının elindeki mikrofon başka birine verildi. Murat Kurum soruyu cevaplamadı. Tartışmalı yayının ardından sorusu yarıda kesilen kadın, Murat Kurum’la buluşturuldu. Sorusunu tamamlayan kadına Kurum yanıt cevap, o anlar ayrıca servis edildi. Haber Merkezi

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