Gebze'deki coplu müdahale hakkında valilikten soruşturma

Gebze Cezaevindeki tutuklu yakınlarına destek olmak için cezaevinin önünde eylem yapan kişilere polis müdahale etti. Polisin müdahale sırasında cop kullandığını gösteren video sosyal medyada tepki topladı. Kocaeli Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlülerden bir kısmı, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla tecridin son bulması gerekçesiyle açlık grevi yapıyordu. Onlara destek olmak isteyen yakınları ise 9 Nisan tarihinden itibaren cezaevi önünde nöbet tutarak eylem yapma kararı aldı.

Ancak 18 Ekim 2018 tarihinde çıkardığı bir kararla cezaevi yakınlarında eylem yapılmasını yasaklayan Kocaeli Valiliği, protestocuların daha önce de dağıtıldığını ama ilk defa olumsuzluk yaşandığını belirtti.

Cop ile müdahale tepki çekti

Cuma günü Gebze Cezaevi önünde toplanan kadınlara polis müdahale etti. Güvenlik güçlerinin kadınları olay yerinden uzaklaştırdığı sırada cop ile ittiğini gösteren video, tepkiyle karşılandı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da görüntüleri paylaşarak, "Gebze Cezaevi’nde açlık grevinde olan çocukları için hapishane önüne gitmeye çalışan annelere elle ve copla yapılan polis tacizi iktidarın nasıl zalim hale geldiğinin yüzüdür. Konunun takipçisi olacağım. Bu memurla ilgili bir işlem yapacak mısınız?" yorumunda bulundu.

Valilik: Yetkisini aşanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Kocaeli Valiliği tarafından cumartesi kamuoyuna yapılan duyuruda, Gebze ve Kandıra Cezaevleri etrafında eylem yapılmasının yasak olduğu hatırlatılırken, 9 Nisan’dan beri düzenlenen protestolara her gün müdahale edildiği ve daha önce bir olumsuzluk yaşanmadığı açıklandı.

Bildiride video görüntüleriyle ilgili ise, “19.04.2019 tarihinde yapılan eylemlere müdahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.