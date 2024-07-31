‘Geçinemiyoruz’ isyanı büyüyor

Tüketici Hakları Derneği Federasyonu Genel Başkanı Ergün Kılıç, TÜİK’in verilerinin güvenilir olmadığını belirterek, “Bilgiler gizlenerek sabit gelirlilerinin maaşlarındaki artışlar da manipüle ediliyor. Bu adil, şeffaf ve kabullenilebilir değil. O yüzden biz de Tüketici Hakları Derneği olarak yönetim kurulumuzda alacağımız kararlarla davalara müdahil olacağız” dedi.

Üyelerinin büyük oranda emekli ve memurdan oluştuğunu belirten Ergün Kılıç, “ ‘Artık bizler de geçinemiyoruz’ şeklinde isyan ediyorlar ve bu durum artarak devam ediyor. Biz dünyada kabul edilen evrensel hakların ülkemizde uygulanmasını istiyoruz. Temel gereksinimlerin karşılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Vergi sisteminden yakınan Kılıç, “Vergi sistemi ile ilgili ciddi bir rahatsızlığımız var. Dolaylı vergilerin sabit gelirlilerden alınması ciddi bir sorun.” Ankara - Anka

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