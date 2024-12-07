Gelir adaletsizliği can acıtıyor

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘8. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptı.

“Gelir dağılımı adaletsizliği, tarihte görülmemiş ölçüde ülkemizde bizlerin canını acıtacak durumda. Halkın yoksulluğu artıyor” diyen Türkiye ekonomisinin verimliliğinin hem düzey hem artış hızı olarak potansiyelinin ciddi oranda gerisinde olduğunu belirtti.

İmamoğlu, “Verimliliğin güçlendirilebilmesi için, çalışan gelirlerinin arttırılması, toplumsal refahın yükseltilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi tedbirlerin yanı sıra, dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerine geçiş hedeflerine bir an önce ulaşmak, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Çünkü, çağın bu yolculuğunu ıskalamak, dünyanın tam da göbeğinde, merkezinde duran ülkemize, 90 milyona yakın genç nüfusuna asla yakışmaz ve milletimiz bu treni asla kaçırmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

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Fakirlik var, demokrasi yok

Ankara Milletvekili Semra Dinçer, program kurultayı ön çalışması kapsamında geldiği Yozgat’ta, partisinin İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Dinçer, “Geçtiğimiz hafta tüm parti meclis üyelerimiz 130 milletvekilimizle birlikte 81 ilde vatandaşlarımızın nabzını yokladık. Bir dokunduk bin ah işittik. Vatandaşın derdi büyük. Ülkede yolsuzluğun, yoksulluğun var olduğu, demokrasinin olmadığı bir Türkiye haline geldik ne yazık ki. Vatandaş isyanda, geçinemiyor. Emeklisi ayrı bir isyanda, işçisi ayrı bir isyanda, çiftçisi ayrı bir isyanda, ev kadını tenceresini kaynatamadığından, öğrencisi yol parası bulamadığından şikayetçi. Yani nereye dokunursanız dokunun dediğim gibi bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz” dedi.

Yozgat - Anka