Gelişme özgür basınla mümkün

GAZETECİ ÖRGÜTLERİ: TÜRKİYE DEMOKRASİ VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR. MEDYAYA KISITLAMALARININ DEVAMI ÜLKEMİZİ DÜNYADAN KOPARIR.

153. SIRADA OLMAMIZ ÜZÜCÜ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca: “Ülkelerin gelişimi ve kültürel zenginliği, özgür ve bağımsız basına sahip olmakla doğru orantılıdır. Ülkemizin 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 153. sırada olması üzücüdür.”

ÜLKEMİZDE ÖZGÜR BASIN YOK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş: “Demokratik toplumlar açısından en önemli kavramlardan biri, halkın haber alma hakkı için mücadele eden özgür basındır. Türkiye’de özgür basından söz edemiyoruz.”

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Gelişme Hür basınla mümkün

TGF Genel Başkanı Karaca, “Basın özgürlüğünü kısıtlayan gelişmelerin devam etmesi, o ülkenin kendi kendini dış dünyadan tecrit etmesi anlamı taşımaktadır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yaptı. TGF Genel Başkanı Karaca açıklamasında, “Birleşmiş Milletler, 1993 yılında, 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilân etmiş ve dünyaya bağımsız basının önemi için çağrıda bulunmuştur. Ülkelerin gelişimi ile toplumların düşünsel ve kültürel zenginliği, hiç kuşkusuz özgür ve bağımsız basına sahip olmakla doğru orantılıdır. Halkın haber alma, haber verme ve haber yayma hürriyetinin baskı altında olmadığı, medya organlarının özgürce yayınlanabildiği ve gazetecilerin bağımsız/tarafsız bir ortamda görev yapabildiği ülkelerin, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan her zaman çok daha fazla mesafe kat ettiği bir gerçektir. Basın özgürlüğünü kısıtlayan gelişmelerin devam etmesi, o ülkenin kendi kendini dış dünyadan tecrit etmesi anlamı taşımaktadır” dedi.

Demokrasinin olmazsa olmazı

“Bugün gelinen noktada ülkemizin, 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 153’üncü sırada olması üzücü bir durumdur” diyen Karaca, şöyle devam etti: “TGF olarak bağımsız ve özgür gazeteciliği, ülkemizin ve tüm meslektaşlarımızın korunup kollanması gereken bir onur meselesi olarak görüyor, bu yönde atılacak tüm adımlara aktif olarak destek vereceğimizi ifade ediyoruz. 3 Mayıslar, Türk medyasının başı dik, alnı açık biçimde kutlayacağı ve aslında dünyaya örnek gösterileceği bir kutlama günü olarak anılmalı, özgür basının öneminin idrak edildiği bir tarih olarak da kayıtlarımıza geçmelidir. TGF olarak, demokrasinin olmazsa olmazı olan düşünce ve ifade hürriyetinin tam anlamıyla uygulandığı, her türlü baskı, zorlama ve sansürden uzak, sesimizin daha güçlü duyulacağı daha özgür bir basın dünyası dileğiyle, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyoruz.”

İstanbul – Yeni Asya

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Bağımsız medya desteklenmeli

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tüm hükümetlere “özgür, bağımsız ve farklı medyayı” destekleme çağrısı yaptı.

Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptığı açıklamada, “Özgür ve bağımsız gazetecilik, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelede en büyük müttefikimiz” mesajı verdi. Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karşılaşılan küresel sorunların güvenilir ve doğru bilgiye evrensel erişimin kritik önemini ortaya koyduğunu belirten Guterres, gazetecilerin ve medya çalışanlarının salgın gibi kriz dönemlerinde hızla değişen bilgiye erişimi sağladığını ifade etti. Guterres gazetecilerin birçok ülkede sırf işlerini yaptıkları için kısıtlamalar, sansür, taciz, gözaltı ve hatta ölüm gibi tehditlerle karşı karşıya olduğuna ve durumun daha da kötüye gittiğine dikkati çekti. Birleşmiş Milletler - aa

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Turkuaz kart verilmeyenler ne yapacak?

İçişleri Bakanlığı “tam kapanma” döneminde turkuaz kartlı basın mensuplarının yasaklardan muaf tutulduğunu açıkladı. Bir yılı aşkın süredir basın kartları yenilenmeyen basın çalışanlarının ne yapacağı merak konusu. İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklama şöyle; “Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensupları kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacaklar. Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirler arası toplu taşıma araçlarında biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmeyecek.”

Ankara - Recep Gören

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Gazeteci Gökçer Tahinoğlu: Kart vermediğini gazeteci saymıyor

Gazeteci Gökçer Tahinoğlu, Türkiye’deki basının ve gazetecilerin durumunu Independent Türkçe’ye değerlendirdi.

Türkiye’de artık kimin gazeteci olup olmadığını söyleme hakkını bulan bir yönetim anlayışının olduğunu söyleyen Tahincioğlu, şöyle ifade ediyor: “Üstelik, “yaptığınız gazetecilik değil” diye kurulmuyor cümle. “Teröristlikten” başlanıyor, devam ediliyor benzer kavramlarla. Basın kartlarını, yargı kararlarına rağmen, tamamen keyfi biçimde dağıtıp, daha sonra basın kartı vermediklerinin gazeteci olmadığını savunan bir anlayıştan söz ediyoruz. “İltisak” denilen bir kavramdan söz ediyoruz. Nedense o kavramın sadece belli bir kesime uygulanmasından söz ediyoruz. Cezaevindeki ortalama gazeteci sayısı, yargılanan gazeteci sayısı, her an yargılanabileceğini bilen gazeteci sayısını düşündüğümüzde, sıralamadaki yerimizin de fena olmadığı kanısındayım.”