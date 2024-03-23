"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gençler adalet istiyor

23 Mart 2024, Cumartesi 18:44
KONDA Araştırma Yönetim Kurulu üyesi Bekir Ağırdır, “Gençlerin en önemli sorunlarından birisi katılım. Sadece siyasete de değil, hayata katılım. Burada üç başlık var; birisi adalet. Kürt, Sünni, Türk farketmez birinci sırada adalet çıkıyor” dedi.

KONDA Araştırma Yönetim Kurulu üyesi Bekir Ağırdır, Gençlik Örgütleri Forumu (Go-For) ve KONDA Araştırma’nın iş birliğinde İsveç Büyükelçiliği’nin desteği ile hazırlanan “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporunu değerlendirdi. İşsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle birçok gencin halen ailesinden “harçlık” alarak yaşadığını aktaran Ağırdır, “Gençlerin en önemli sorunlarından birisi katılım. Sadece siyasete de değil, hayata katılım. Burada üç başlık var; birisi adalet. Kürt, Sünni, Türk farketmez birinci sırada adalet çıkıyor. Gençlerin tanınma ve katılım adaleti öne çıkıyor. Aynı şey Kürtler için de öyle. Gelir adaletinden önce bu söylenir. Gençler mahallelerinden çıkamıyor. Türkiye demografisine baktığınızda yüzde 30’lardadır genç çalışanlar. Yüzde 70’lik 30 yaş altı insanlar hala ailenin verdiği harçlığa mahkum. Dolayısıyla mahallesinden çıkamıyor. Katılım sadece siyasi kararlara değil, hayata katılım” diye konuştu.

 

 Milliyetçilik de yükselmiyor, muhafazakârlık da artmıyor

Türkİye’dekİ gençlerin kendilerini ideolojik olarak tanımlarken “bir şemsiye altına” hissetme ihtiyacı olduğunu belirten Ağırdır, “Gençlik meselesinde çok araştırma yaptık. Çok fazla da raporumuz var. Ülke gençliğinin ya da demografik olarak genç kabul edilen nüfusun 4’te 3’ü siyasetle ilgili değil. Ezber ya da Batı’dan gelmiş terimler var. ‘Z kuşağı’, ‘bu gençler iş beğenmiyor’ gibi şeyler konuşuyoruz. İdeolojik olarak gençler kendini nasıl tanımlar denildiğinde; milliyetçilik ve atatürkçülük var. Sonra diyor ki; siyasi görüşümden vazgeçmek isterim. Türkiye’de milliyetçilik de yükselmiyor, muhafazakârlık da artmıyor. Bu iktidarın yaptıklarına rağmen artmıyor. Gündelik pratikte bile din söylendiği, arzulandığı gibi değil” dedi. Ağırdır, “Hukuka inanç olmadığı, büyükşehirlerde örgütlenme faaliyetlerini yürütemediği için o zaman kişi kendisini bir şemsiye altında hissetmek istiyor” ifadelerini kullandı. 

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merdiven altı üretim arttı

    Teravihi Aksa’da 100 bin kişiyle kıldılar

    Emekli maaşı sefalet aylığı oldu

    Gençler adalet istiyor

    Gıdada enflasyon yüzde 105

    İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya, 'Filistin Devleti'ni tanımaya hazır

    Dünya Müslüman Alimler Birliği, Rusya'daki saldırıyı şiddetle kınadı: 'Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur'

    BM, NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı: 'Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez'

    Şifa Hastanesi baskınında 170'ten fazla Filistinli öldürüldü

    Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik yok

    "Veli randevu sistemi" uygulaması başladı

    YKS'ye "ek başvuru" hakkı tanındı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Gazze'de can kaybı 32 bini aştı

    Moskova'da 60’tan fazla kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili Rusya'dan ve dünya genelinden son açıklamalar

    Dışişleri Bakanlığı: Rusya'da masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

    Zaman Aynasında Bediüzzaman Portresi

    Yuvalarımız, sığınağımız

    Said Nursî’nin karakteri beni çok etkiledi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Prof. Ortaylı gibi ilim adamları daha hassas olmalı değil mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlere adanan bir ömür ve nurlu nesiller
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Aile için kurtuluş reçetesi
    Risale-i Nur'dan

    Vefatım, hayatımdan ziyade dine hizmet edecek
    Yasemin YAŞAR

    Ebedi hayat arkadaşlığı
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Ayetlerle çocuk terbiyesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur aile saadeti için de rehber
    Ahmet BATTAL

    İnsan hakları önemli mi?
    Genel

    Moskova'da 60’tan fazla kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili Rusya'dan ve dünya genelinden son açıklamalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.