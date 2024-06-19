Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

Uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz, Türkiye’deki gençleri umutsuzluğa sürüklüyor. Eğitim kalitesindeki düşüş, sosyal hayat üzerindeki baskı ve yasaklar gençlerin ülkede yaşama isteğini azaltırken, ağır geçim koşulları ve ekonomiden umut kesilmesi ise yurt dışına göçü tetikliyor.

Araştırmalar, 18-24 yaş arası her 10 gençten 8’inin Türkiye’nin ekonomik durumunun kötü olduğunu düşündüğünü ve yüzde 56’sının ise gelecekte daha da kötüye gideceğini öngördüğünü ortaya koyuyor. 2021 yılında gelirlerinin yarısını kiraya veren beyaz yakalı gençlerin oranı yüzde 17 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 45’e yükseldi.

Sözcü’nün haberine göre ekonomik kriz, gençlerin Türkiye’de yaşama hayallerine de darbe vuruyor. Her 4 gençten 1’i ülkede yaşamak istemediğini, yurt dışında çalışmak isteyenlerin oranı ise arttığını belirtiyor. Araştırma şirketi Ipsos’un 18-24 yaş arası vatandaşları kapsayan araştırması, bu yaş grubunun Türkiye geneline göre daha umutsuz ve kötü bir ruh haline sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre her 100 gençten yalnızca 8’i ekonomik gidişatta bir düzelme bekliyor.

Haber Merkezi