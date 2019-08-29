Gençler, ülkeden kaçıyor

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Suzan Şahin Türkiye’de giderek artan beyin göçü sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, özellikle gençlerin ve kadınların yurt dışına göç ettiğini belirten Şahin, sadece 2017 yılında 253 bin 640 kişinin yurt dışına göç ettiğini hatırlattı.

Şahin yaptığı açıklamada, “OHAL döneminde yaşanan ihraçlar ve baskı ortamı hekimler, akademisyenler ve mühendisleri gibi yetişmiş işgücünün de göç etmesine yol açmıştır. Ayrıca istikrarsız iş ortamının meydana getirdiği güvensizlik Türkiye’nin dünyada en çok milyoner kaybeden üçüncü ülke olması ile sonuçlanmıştır. Ekonominin yönetilememesi ve AKP’nin baskıcı siyaseti, özgürlük alanının daraldığını düşünen ve gelecek kaygısı yaşayan yetişmiş kalifiye gençler Batı ülkelerine yerleşmenin peşine düşmüş durumda. Gençlerimiz nefes alamaz duruma getirildi. Bu beyin göçü teknoloji çağında ülkemizi geride bırakacaktır. AKP resmen ülkenin geleceğini karartıyor” dedi.

Ankara – Recep Gören