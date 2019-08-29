"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Gençler, ülkeden kaçıyor

29 Ağustos 2019, Perşembe 22:48
CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Suzan Şahin Türkiye’de giderek artan beyin göçü sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, özellikle gençlerin ve kadınların yurt dışına göç ettiğini belirten Şahin, sadece 2017 yılında 253 bin 640 kişinin yurt dışına göç ettiğini hatırlattı.

Şahin yaptığı açıklamada, “OHAL döneminde yaşanan ihraçlar ve baskı ortamı hekimler, akademisyenler ve mühendisleri gibi yetişmiş işgücünün de göç etmesine yol açmıştır. Ayrıca istikrarsız iş ortamının meydana getirdiği güvensizlik Türkiye’nin dünyada en çok milyoner kaybeden üçüncü ülke olması ile sonuçlanmıştır. Ekonominin yönetilememesi ve AKP’nin baskıcı siyaseti, özgürlük alanının daraldığını düşünen ve gelecek kaygısı yaşayan yetişmiş kalifiye gençler Batı ülkelerine yerleşmenin peşine düşmüş durumda. Gençlerimiz nefes alamaz duruma getirildi. Bu beyin göçü teknoloji çağında ülkemizi geride bırakacaktır. AKP resmen ülkenin geleceğini karartıyor” dedi.

Ankara – Recep Gören

Etiketler: beyin göçü
Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur zammı hayal kırıklığı

    "Aden'de toplu kaçırma vakaları yaşanıyor"

    Gençler, ülkeden kaçıyor

    Trabzonspor ilk maçın avantajıyla sevinen taraf oldu

    BM: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

    Aden'de dengeler yeniden değişti

    Avrupa'da yılın futbolcusu belli oldu

    ABD, 6,3'le sallandı

    Galatasaray, zorlu takımlarla mücadele edecek

    Eleştirilen zam kararının ardından en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama

    "Uzak Doğu'nun Filistin"inde resmi logo sevinci

    Altun’dan Basın Kartı açıklaması

    Putin, Erdoğan'ı Şam ile uzlaşmaya mı çekiyor?

    İdlib’de katliam endişesi

    Gıda fiyatları cep yakıyor

    Şule Yüksel Şenler duâlarla

    Türkiye'ye gelen turist sayısı 7 ayda yüzde 16 arttı

    Merkel: Filistinliler iyi bir yaşamı hak ediyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
    Ömer Alan

    Hak, hukuk, merhamet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Aliya dinlenseydi...
    Genel

    Memur zammı hayal kırıklığı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le artan ticarî işbirliği - 1
    Süleyman KÖSMENE

    Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?
    Genel

    Devlet hukuka, hukuk adalete yaklaştıkça değerleri yükselir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyet şükür ister

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.