Gerçek ölüm sayıları 150 bini bulabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Ülkemizin 21 ilindeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında, gerçek Covid-19 ölüm sayısının 149 bin 315 kişi olabileceği tahmin ediliyor” dedi.

CHP’nin halkla ilişkiler, sağlık, kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, “Söz konusu 21 ilde 1 Mart 2020-31 Ekim 2021 tarihleri arasında Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 72 bin 827 olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarih itibarıyla ölüm nedeni Covid-19 olarak bildirilenlerin 81 ildeki ölüm sayısı ise 70 bin 536’dır. 60 il eksik olduğu halde ölüm sayısı 2 binden fazla” dedi. İlgezdi, Türkiye’nin geri kalan 60 ilindeki Covid-19 ölüm eğiliminin bu 21 ilin ölüm hızıyla eşdeğer olabileceği bir projeksiyon yapılırsa Türkiye’de Covid-19 ölümlerinin, Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2,1 kat daha fazla olacağını belirtti.

En çok etkilenen yedinci ülkeyiz

İlgezdi, “Gerçek Covid-19 ölüm sayısının 149 bin 315 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu sayılar doğru olarak açıklanmış olsa ülkemizin, ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki yedinci ülke olduğu anlaşılacaktır” dedi. İlgezdi, vaka sayılarında Türkiye’nin dünyada 6. sırada olduğunu, ancak açıklanan eksik ölüm sayıları ile dünya ölüm sıralamasında 19. sırada yer aldığının altını çizdi. İlgezdi, açıklamasında şunları kaydetti: “Benzer toplam olgu sayıları olan İngiltere 142 bin, Rusya 249 bin ölüm bildirirken ülkemizin 73 bin ölüm bildirmesi gerçekçi görünmemektedir. Ülkemizde pandeminin, başından beri şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilemediği açıktır. Bu raporda sözü edilen 21 ilin bulaşıcı hastalık ölüm sayıları izlemine bakıldığında, 2021 yılının Covid-19 ölümleri açısından 2020 yılından daha kötü seyrettiği açık olarak görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan olgu ve ölüm sayılarının Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki gerçek yükünü ortaya koymadığına ilişkin pandeminin başlangıcından bu yana öne sürülen iddialar, her geçen gün ortaya çıkan yeni delillerle desteklenmektedir. Covid-19 pandemisi ülkemizde iyi yönetilememektedir ve açıkça görüldüğü gibi Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki yükü, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden çok daha ağırdır.”

Ankara - anka