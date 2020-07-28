Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, “Sosyal medyadaki gerçekler sansürlenemez. Tüketicilerin ve toplumun bilgilenme hakkı engellenemez” dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, TBMM’nin gündeminde olan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinde internetteki (sosyal medya) bazı yayınlara sansür konulacağı ya da engelleneceği dolaylı olarak belirtildiğini söyleyerek, “İnternette ya da sosyal medyada hangi yayınlara sansür konulacağı ya da söz konusu yayınların yasaklanacağı belirli değildir” dedi.

Kamu yararına aykırı

Kanun teklifi hazırlanırken toplumun ilgili kesimlerinin; yani derneklerin, meslek kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınmadığını, toplumun iradesinin kanun teklifine yansımadığını söyleyen Çakar, “Bu bakımdan Kanun teklifi demokratik değildir. Sosyal medyadaki doğru ya da yararlı ve bilgilendirici yayınlara yasaklama getirilmesi veya sansür konulması tüketicilerin evrensel haklarından olan bilgilenme hakkına aykırıdır. Tüketicilere ve topluma yararlı, doğru ve bilgilendirici yayınlara sansür konulması aynı zamanda demokrasiye, insan haklarına ve kamu yararına aykırıdır” dedi.

Demokratik değil

Turhan Çakar açıklamasında şöyle dedi: “Sosyal medyadaki gerçekler sansürlenemez. Tüketicilerin ve toplumun bilgilenme hakkı engellenemez. Sosyal medyadaki bilgilendirici yayınlar yasaklanamaz. Sosyal medyadaki yayınlarla ilgili Kanun teklifinin düzenlenme şekli demokratik değildir. Demokrasinin gereği olarak Kanun değişikliğine toplumun iradesi yansımalıdır. Sosyal medyada yasaklanacak veya sansür konulacak yayınlara açıklık getirilmelidir.”

Haber: Recep Gören - Ankara