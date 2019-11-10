Gazeteci yazar Ertuğrul Özkök, KHK'lar ile 12 Eylül sonrası çıkarılan 1402 sayılı kanunu kıyasladı. Özkök, KHK'ların bir bölümü zaruriydi diye yazarken, "Bugün KHK’lar dolayısıyla gerçekten mağdur olmuş binlerce insan var" dedi.

Özkök'ün 9 Kasım 2019 tarihli yazısının "2 bin kişi 30 yıl konuşulduysa 107 bin kişi kaç yıl konuşulur" dediği bölümüş şöyle: "BÜLENT Arınç’ın sözlerinde tek arıza vardı. “KHK’lar bir felaketti...” Hayır hepsi felaket değildi. Tam aksine bir bölümü zaruriydi... Ama o cümleden sonra söyledikleri çok doğruydu.

Nitekim de o cümlesini düzeltti. Bugün KHK’lar dolayısıyla gerçekten mağdur olmuş binlerce insan var. Bakın bu ülke 12 Eylül’den sonra çıkan 1402 sayılı kanunla üniversiteden ihraç edilen insanları 30 yıl boyunca konuştu... Bu insanlar hep o dönemin üzerine bir kara leke gibi yapıştı.

15 Temmuz’dan sonra 107 bin insan KHK’larla işinden atıldı. Bazıları ile ilgili öyle hikâyeler dinliyorum ki gerçekten insanı ağlatıyor. O nedenle Bülent Arınç’a vurmak yerine haksızlıkları gidermeye çalışmak hepimizin görevi olmalı."