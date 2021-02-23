AKP Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in kadınları hedef alan söylemleri sürüyor.

DW Türkçe’ye konuşan Eşitlik İçin Kadın Platformu‘ndan (EŞİK) Avukat Selin Nakıpoğlu, “Cezaevindeki kadınlardan bunlar diye bahsedip güç zehirlenmesi yaşayan, işaret parmağını sallayınca tüm sözlerinin kabul göreceğini düşünenler bu kez de cezaevine gireceğini bile bile talimatla kadınların hamile kaldığını söylemekten de geri durmamışlar” diyor. Zengin’in, geçen hafta çıplak arama iddialarına verdiği yanıtı hatırlatan Nakıpoğlu, çıplak aramanın bir işkence olduğunu, bu konuda herhangi bir zaman aşımının işlemediğini belirtiyor.

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