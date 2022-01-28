Gül’e suç duyurusu

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

DW Türkçe’nin haberine göre, Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı konuşunca Sedef Kabaş’ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı. Bugün müvekkilem adına Abdulhamit Gül hakkında İstanbul C. Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Bakalım savcılık ne yapacak?” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 348

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.