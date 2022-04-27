Gül: Utanç verici

Gezi’de çıkan kararlarla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül T24’ten Murat Sabuncu’ya konuştu.

Gül, yargılamanın utanç verici olduğunu söyledi. Gül, “Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır. (…) Türkiye için de inanılmaz yük oldu bu karar. İnsan hakları ve hukuk uygulamalarının zaten çok sorgulandığı dönemde, Türkiye’ye kötülük yapmak isteyenler ancak bu kadar zarar verebilirlerdi” dedi.

Haber Merkezi