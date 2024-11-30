Güleçyüz için AYM’ye başvuru yapıldı

Yazdığı bir X mesajı sebebiyle tutuklanan Kâzım Güleçyüz için avukatları Anayasa Mahkemesine ihlâl başvurusu yaptı.

Avukat Mustafa Özbek’in verdiği bilgiye göre bu başvuruda, Güleçyüz'ün kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ifade hürriyeti ve suç ve cezada kanunilik ilkesinin ihlâl edildiği belirtilerek, ihlâlin sonuçlarının ortadan kaldırılması talep edildi. Ayrıca Av. Özbek, Güleçyüz'ün daha önce de terör örgütü üyeliğinden soruşturma geçirdiğini ve bu süreçte kaçmadığını, tüm çağrılara uyduğunu ve duruşmalara katıldığını belirtti. Avukat Özbek, tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu ve müvekkilinin ifade hürriyetinin ihlâl edildiğini söyledi. Haber Merkezi

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