‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

Gazeteci Yazar Taha Akyol, “Adalet Bakanı Gül Temmuz 2018’de “güven veren bir adalet” vaadinde bulunmuştu. Tablo ortada, “güven veren adalet” sözde kalıyor” dedi.

Gazeteci Yazar Taha Akyol, Karar Gazetesi’nde yazdığı dünkü yazısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Temmuz 2018’de “güven veren bir adalet” vaadinde bulunduğunu hatırlatarak bu vaadin lafta kaldığını söyledi. “Adalete güven?” başlıklı yazısında Akyol, “Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Sayın Haşim Kılıç, kendisiyle yaptığım mülakatta yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının ölçüleceği yeri şu sözlerle ifade etmişti: “Yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının test edildiği yer kuşkusuz siyasi davalardır. Diğer davalarda sorunlar daha çok teknik içeriklidir.” Öyle ya, siyasi güç siyasi davalara müdahale etmek ister… Nitekim tutuklama, tahliye, tahliyenin reddi, AİMH ve AYM kararlarına uyulup uyulmaması gibi konular tamamen mahkemelerin yetkisindedir ama siyasi davalarda bu tür kararları siyasi gücün açıkladığına dair pek çok örnek vardır” dedi.

Yargı bağımsızlığı için adım atılmadı

Mümtazer Türköne’nin tahliyesinin bir türlü gerçekleşmemesini ve AİHM tarafından “derhal serbest bırakılsın” dendiği halde tutukluluğu devam eden Osman Kavala’yı örnek olarak gösteren Akyol,“Adalet Bakanı Gül Temmuz 2018’de “güven veren bir adalet” vaadinde bulunmuştu. Bakan’ın çabasını anlıyorum. İşte, paketler hazırlandı, Beştepe’de görkemli törenlerle, hâkim ve savcıların alkışları arasında “reform stratejisi” açıklandı…“Etik Kurallar” ilan edildi… Gayet isabetli ‘teknik’ bazı düzenlemeler de yapılıyor ama yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için bir adım atılmadı…” ifadelerini kullandı.

Reformist görüntü veriliyor

“Belli ki iktidar hem iç ve dış dünyaya “reformist” görüntü vermek istiyor, hem elindeki kudretten, yargıyı etkileme kudretinden adalet lehine fedakarlık etmek istemiyor” diyen Akyol, şöyle devam etti: “Nitekim resmen partili olmuş, partiden milletvekilliği için aday gösterilmiş isimler yeksek yargıya atanabiliyor. Bunlar şahsen çok değerli olabilir ama yargı konusunda ‘siyasi’ görüntüden sakınmak için dikkatli olmak gerekmez mi? Normal başkanlık sisteminde bu atamalar yasama organının denetiminden geçer. Bizde “Gazi Meclis”e bu yetki verilmedi! Tablo ortada, “güven veren adalet” sözde kalıyor.”