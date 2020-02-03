"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

03 Şubat 2020, Pazartesi
Gazeteci Yazar Taha Akyol, “Adalet Bakanı Gül Temmuz 2018’de “güven veren bir adalet” vaadinde bulunmuştu. Tablo ortada, “güven veren adalet” sözde kalıyor” dedi.

Gazeteci Yazar Taha Akyol, Karar Gazetesi’nde yazdığı dünkü yazısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Temmuz 2018’de “güven veren bir adalet” vaadinde bulunduğunu hatırlatarak bu vaadin lafta kaldığını söyledi. “Adalete güven?” başlıklı yazısında Akyol, “Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Sayın Haşim Kılıç, kendisiyle yaptığım mülakatta yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının ölçüleceği yeri şu sözlerle ifade etmişti: “Yargının tarafsızlık ve bağımsızlığının test edildiği yer kuşkusuz siyasi davalardır. Diğer davalarda sorunlar daha çok teknik içeriklidir.” Öyle ya, siyasi güç siyasi davalara müdahale etmek ister… Nitekim tutuklama, tahliye, tahliyenin reddi, AİMH ve AYM kararlarına uyulup uyulmaması gibi konular tamamen mahkemelerin yetkisindedir ama siyasi davalarda bu tür kararları siyasi gücün açıkladığına dair pek çok örnek vardır” dedi.

Yargı bağımsızlığı için adım atılmadı

Mümtazer Türköne’nin tahliyesinin bir türlü gerçekleşmemesini ve AİHM tarafından “derhal serbest bırakılsın” dendiği halde tutukluluğu devam eden Osman Kavala’yı örnek olarak gösteren Akyol,“Adalet Bakanı Gül Temmuz 2018’de “güven veren bir adalet” vaadinde bulunmuştu. Bakan’ın çabasını anlıyorum. İşte, paketler hazırlandı, Beştepe’de görkemli törenlerle, hâkim ve savcıların alkışları arasında “reform stratejisi” açıklandı…“Etik Kurallar” ilan edildi… Gayet isabetli ‘teknik’ bazı düzenlemeler de yapılıyor ama yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı için bir adım atılmadı…” ifadelerini kullandı. 

Reformist görüntü veriliyor

“Belli ki iktidar hem iç ve dış dünyaya “reformist” görüntü vermek istiyor, hem elindeki kudretten, yargıyı etkileme kudretinden adalet lehine fedakarlık etmek istemiyor” diyen Akyol, şöyle devam etti: “Nitekim resmen partili olmuş, partiden milletvekilliği için aday gösterilmiş isimler yeksek yargıya atanabiliyor. Bunlar şahsen çok değerli olabilir ama yargı konusunda ‘siyasi’ görüntüden sakınmak için dikkatli olmak gerekmez mi? Normal başkanlık sisteminde bu atamalar yasama organının denetiminden geçer. Bizde “Gazi Meclis”e bu yetki verilmedi! Tablo ortada, “güven veren adalet” sözde kalıyor.” 

Haber Merkezi

Etiketler: adalet, güven
Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz

    Kızılay soruları cevapsız

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

    İsrail, planı uygulamaya kalkmasın

    İşçilerin hakları bir an önce verilsin

    Dünya genelinde Çin'den tahliyeler devam ediyor

    "Arap Ligi'nin açıklamasındaki bütünlüğü İİT'de de görmek istiyoruz"

    Çin'den gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüler paylaşıldı

    Galatasaray 3 puana 4 golle uzandı

    Londra'da terör alarmı

    Yeni tip koronavirüsüne ilişkin önemli gelişme

    "Gizemli hastalık" ile ilgili dünyada ve Türkiye'de son durum?

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

    Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik

    'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

    İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

    Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

    'Barış planının bazı maddeleri BMGK kararlarıyla uyuşmuyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz
    Mehmet KARA

    Acılar üzerinden siyaset yapılmaz
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif Berlin Hattı…
    Süleyman KÖSMENE

    Depremle yaşamanın getirdikleri
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Genel

    Kızılay soruları cevapsız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takrir-i Sükûn paravanı
    Risale-i Nur'dan

    Dua; rahmet hazinesinin anahtarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.