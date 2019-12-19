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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Güvenlik soruşturması oldu-bittiye getirilmesin

19 Aralık 2019, Perşembe 01:03
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği güvenlik soruşturmasını yeniden getiren kanun teklifinin Meclis’te görüşüleceği komisyon tartışma konusu oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturmalarını, ‘özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı’ gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, AK Parti kanunun yeniden düzenlenmesini içeren düzenlemeyi 18 maddelik yeni ‘torba yasa’ teklifi ile Meclis’e sundu. Teklife göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartlar” bölümüne 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” maddesi ekleniyor. AKP Milletvekili Salih Cora’nın ilk imzacısı olduğu kanun teklifi, Plan Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülecek. Onun öncesinde siyasi partiler söz konusu teklifi değerlendirdi. Meclis Genel Kurulu’nda da teklif tartışma konusu oldu.

CHP: Teklif anayasa komisyonunda görüşülmeli

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir güvenlik soruşturması meselesi doğrudan bir Anayasa meselesidir” dedi, teklifin bu nedenle Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Özel, “Hepimiz açısından bağlayıcı ama “Anayasa’ya aykırı” diye iptal edilen bir madde Anayasa Komisyonunda, her partiden çok değerli arkadaşlarımızın uzmanlık alanları olan bu konuda fikirleri alınmadan Plan ve Bütçe Komisyonunda düzeltilebilir mi? Bu, kabul edilemez” dedi. Meclis Başkanlığını bunu düzeltmeye davet eden Özel, “Anayasa’ya aykırı” diye iptal edilip Meclise görev veriliyor ‘Plan Bütçeciler baksın.’ Öyle bir şey olmaz” dedi. 

AKP: İptal değil, kanunî dayanak düzenlemesi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada torba teklif içinde mali yükümlükleri olan başka maddeler de olduğu için teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna gittiğini belirterek şunları söyledi: “Kendileri taleplerini iletirler, eğer Başkanlığın böyle bir takdiri olursa, o da ayrıca değerlendirilir. Ayrıca, yargının bağımsız olmadığından bahsettiniz. Bakın, biraz çelişiyorsunuz. Anayasa Mahkemesi sizin talebiniz doğrultusunda karar verdi, sizin lehinize bir karar verdi. Burada verilen karar da aslında bir iptal kararı değil. Anayasa Mahkemesi “Bu konuya dair yapılan düzenlemede bir kanun düzenlemesi yapmalısınız”, “Kanunla bir çerçeve çizmelisiniz” dedi, iptalden bahsetmedi, “Bir kanuni dayanağa ihtiyacınız var” dedi. Biz de bu sebeple, geç kalmamak için, bir an evvel bu kanuni düzenlemeyi yapalım diye konuştuk, içeriği de zaten kanunu yaparken hem komisyonlarda hem de Genel Kurulda tartışacağız.”

 

HDP: Madde tümüyle çıkarılmalı 

Gazete Duvar’ın haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ise Adalet Komisyonu’ndaki HDP’li üyelerin bu düzenlemenin Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi için Komisyon Başkanlığına dilekçe ile başvuru yaptıklarını anlattı. Kurtulan, “Binlerce kamu görevlisinin mağduriyet alanını teşkil eden bu maddenin tümüyle buradan çıkarılması, gündeme gelmemesi yönünde grup olarak biz de talep ediyoruz. Meclis Başkanlığının bu konuda bir çaba içerisine girmesi önemli olacaktır” dedi.

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