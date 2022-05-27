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27 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Hac için ilk kafile 7 Haziran, son kafile de 5 Temmuz'da yola çıkacak

27 Mayıs 2022, Cuma 12:56
Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda yaklaşık 1950 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.

Kovid-19 nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için ilk kafile 7 Haziran, son kafile de 5 Temmuz'da yola çıkacak. Dönüşler ise 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gideceği hac ibadeti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Diyanet'in hac organizasyonunun çok büyük ve uluslararası boyutta olduğunu söyledi.

Hac seyahati için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Bircan, "Kafilede yaklaşık 900 grup hocamız olacak. 200 kafile başkanımız ve 250 kadın irşat görevlimiz 2022 haccında görev yapacak. Buna ilaveten Medine ve Cidde havalimanlarında, hacılarımızın konaklayacağı otellerde yaklaşık 600 personel de hacılarımıza hizmet edecek." dedi.

Bu ayın sonu ile haziranın başı arasında il müftülüklerinin belirleyeceği tarihlerde hacı adaylarının eğitimlerini tamamlayacağını ifade eden Bircan, "Vatandaşlarımız için dijital ortamda haccın menasiki, Arafat'ı, ihramı, tavafı ve hacca dair tüm bilgileri ihtiva eden güncel videolar hazırladık. Bu videoları hacılarımızın telefonlarına göndereceğiz, Genel Müdürlüğün YouTube sayfasından da izlemelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Görevlilerin eğitimini önemsediklerini dile getiren Bircan, "Şu anda yaklaşık 1300 görevlimiz eğitimden geçiyor. Onları hacca hazır bir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 vatandaşın hacca gideceğini hatırlatan Bircan, "Hacılarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz, bu sene sağlık ekibimizi daha güçlü hale getirdik. Sağlık ekibimizin konaklayacağı Mekke hastanemize, hastaneyi hazır hale getirmeleri için öncesinde bir ekip gönderdik. Hastanemizi hazır hale getirecekler." açıklamasını yaptı.

Bircan, kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlara hacla ilgili okumalar yapmaları ve hacca hazır olmaları tavsiyesinde bulundu.

AA

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