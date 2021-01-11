Hakan, DP’den özür diledi

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Demokrat Parti’nin (DP) Millet İttifakı’ndan ayrıldığına yönelik kaleme aldığı köşe yazısı dolayısıyla özür diledi.

DP Genel Başkanı Uysal, ittifaktan ayrıldıklarına yönelik iddiaların Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret dolayısıyla ortaya atıldığını söyledi. Hakan, dünkü köşe yazısında “Demokrat Parti’nin millet ittifakından ayrıldığını yazmıştım dün. Biraz da kesin bir dille… Ama ayrılmamışlar. Genel başkan Gültekin Uysal’ın açıklamalarını dinledim. ‘Millet ittifakındayız’ diyor. Düzeltir, büyük bir mahcubiyet içinde özür dilerim” dedi.

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