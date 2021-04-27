Hakaretle düşünceler çürütülemez

Eski Yargıtay Birinci Başkanı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.

“Mertlikten ve namertlikten söz edenlerin önce kendilerinin mert olması gerektiğini” belirten Selçuk, “Sövgüler eski deyişle muhayyerdir. Değişmez huyları, sahibine geri dönüp onu vurmasıdır. Hakaretlerle düşünceleri ve hukukun dediklerini çürütemezsiniz” dedi. Selçuk, “Dün sövdüklerine bugün sarılarak ilkesizliğiyle şaşırtıcı yaşamsal çelişkilere düşen ve hiç güvenilemeyen birini ciddiye almam. Böylelerine verilecek en iyi yanıt, onları hükmen yok saymaktır. Kötü söz eninde sonunda sahibine döner. Bu da altı” ifadelerini kullandı. Emekli amirallerin bildirisini hatırlatan Selçuk, “O bildiriyi bile darbe iması diye nitelendirenlerin, aynı günlerde 27 Mayıs darbesinin birinci insanının mezarına gidip çiçek koyarak duâ etmeleri. Allah kimseyi böyle suçüstü çelişkilere düşürmesin” şeklinde konuştu.

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