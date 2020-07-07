Hakkari'de bir terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütünden kaçışların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aktütün mevkisinde PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu, üst taramasında el bombası, şemsiye, muhtelif kıyafet ve sırt çantasının ele geçirildiği kaydedildi. "Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" Bakanlığın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşılan videoda, teröristin teslim olma anında komandoların, "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin." dedikleri anlaşıldı. Görüntülerde, teslim olan terörist ile babasının telefon konuşması da yer aldı. AA

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